Где в Харькове не будет воды 29 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 318 (п. №3, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 18 (п. №7, стояк) до 20:00 29 мая.
Киевский район:
ул. Новосадовая (Садовая), 10/12, ул. Шевченко, 333 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 20-а (п. №4, стояк) до 20:00 29 мая.
Московский район:
Салтовское шоссе, 139б до 17:00 29 мая.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк), пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2, стояк) до 20:00 29 мая.; Салтовское шоссе, 139-а до 17:00 30 мая.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 9 (п. №8), ул. Ферганская, 34 (п. №8, стояк) до 20:00 29 мая.
Слободской район:
пр. Гагарина, 167-а (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 29 мая.
Шевченковский район:
ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Веселая (ч/с), ул. Макаровская (ч/с), ул. Есенина, 10, ул. Старицкого, 4, ул. Балакирева, 42, пр. Победы, 68-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1) до 20:00 29 мая.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: