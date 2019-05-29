Главная Новости ЖКХ Представители горсовета, руководство Харьковводоканала, активиты и олбщественные организации обсудили новые тарифына воду
29.05.2019  16:20   

Представители горсовета, руководство Харьковводоканала, активиты и олбщественные организации обсудили новые тарифына воду

На КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» прошло открытое обсуждение тарифов на 2020 год.


://vodokanal.kharkov.ua

Открытое обсуждение проектов тарифов на 2020 год прошло сегодня, 29 мая, на коммунальном предприятии «Харьковводоканал».

В обсуждении приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета Руслана Колодная, директор Финансово-экономического департамента КП «Харьковводоканал» Яна Хайло, представители общественных организаций, активные харьковчане, сотрудники предприятия.

Согласно расчетам, проект тарифа для потребителей централизованного водоснабжения составит 16,716 грн/куб. м (с НДС), по централизованному водоотведению - 11,232 грн/куб. м (с НДС).

Согласно расчетам, проект тарифа для субъектов хозяйствования по централизованному водоснабжению (водоканалы) составит 5,652 грн/куб. м (с НДС), по централизованному водоотведению - 2,364 грн/куб. м (с НДС).

Как сообщил генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, эти тарифы пока подлежат обсуждению. «Все харьковчане могут вносить свои предложения относительно их формирования, обратившись на предприятие. Замечания будут учтены, и после переданы регулятору тарифов – НКРЭКУ. Если бы у предприятия была возможность, мы бы не поднимали тариф ни на копейку, но по всем имеющимся законодательным документам и постановлениям мы обязаны до 1 июня текущего 2019 года предоставить в НКРЭКУ проект тарифов на следующий 2020 год. Пока это только проектные предложения», - сообщил Виталий Панов.

Отметим, повышение тарифов связано с изменением стоимости электроэнергии, повышением минимальной заработной платы, согласно отраслевого соглашения, ростом цен на реагенты, хлор, горюче-смазочные материалы, увеличением затрат на ремонтные работы, стоимости отопления и пр.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, тарифы, харьков, водоканал, горсовет, отбуждение
 
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