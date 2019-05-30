Где в Харькове не будет воды 30 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Героев Труда, 4-г (п. №5, стояк) до 17:00 30 мая.
Московский район:
Салтовское шоссе, 139-а до 17:00 30 мая.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк) до 20:00 30 мая.
Основянский район:
пер. Руставели, 4-а до 11:00 30 мая.
Слободской район:
пр. Гагарина, 167-а (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 30 мая.
Шевченковский район:
пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), 46-б (п. №3, стояк), 50-а (стояк), ул. Есенина, 10 до 20:00 30 мая.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: