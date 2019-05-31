31.05.2019 08:17

Где в Харькове не будет воды 31 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Александровский, 75 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 31 мая.



Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 12 (стояк) до 18:00 31 мая; ул. Метростроителей, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 31 мая.



Московский район:

ул. Героев Труда, 31-а,б, ул. Героев Труда, 48-е (стояк) до 17:00 31 мая; ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 20:00 31 мая.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 262-а (п. №3) до 17:00 31 мая; пер. Высокогорный (ч/с), ул. Высокогорная (ч/с), ул. Родниковая (ч/с), Салтовское шоссе, 260 (п. №1, стояк) до 20:00 31 мая.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №1) до 17:00 31 мая.



Основянский район:

пр. Гагарина, 316-г (п. №2, стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 31 мая.



Слободской район:

ул. Дизельная, 1 (п. №1, стояк), ул. Молочная (Кирова), 1(кор. №3, п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 25 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 31 мая.



Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 8 (п. №3) до 17:00 31 мая.



Шевченковский район:

пр. Победы, 56 (п. №2) до 17:00 31 мая; пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Деревянко, 5 (п. №3, стояк), пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), ул. Бакулина, 9/13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31 мая.