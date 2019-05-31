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31.05.2019  08:17   

Где в Харькове не будет воды 31 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 75 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 31 мая.

Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 12 (стояк) до 18:00 31 мая; ул. Метростроителей, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 31 мая.

Московский район:
ул. Героев Труда, 31-а,б, ул. Героев Труда, 48-е (стояк) до 17:00 31 мая; ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 20:00 31 мая.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 262-а (п. №3) до 17:00 31 мая; пер. Высокогорный (ч/с), ул. Высокогорная (ч/с), ул. Родниковая (ч/с), Салтовское шоссе, 260 (п. №1, стояк) до 20:00 31 мая.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №1) до 17:00 31 мая.

Основянский район:
пр. Гагарина, 316-г (п. №2, стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 31 мая.

Слободской район:
ул. Дизельная, 1 (п. №1, стояк), ул. Молочная (Кирова), 1(кор. №3, п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 25 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 31 мая.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 8 (п. №3) до 17:00 31 мая.

Шевченковский район:
пр. Победы, 56 (п. №2) до 17:00 31 мая; пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Деревянко, 5 (п. №3, стояк), пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), ул. Бакулина, 9/13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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