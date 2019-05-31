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31.05.2019  13:19   

В части Индустриального района проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях

Водоканал на сутки отключит воду для планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.


://vodokanal.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08:00 5 июня до 08:00 6 июня будет прекращено водоснабжение:

части Индустриального района ограниченной:

- пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р №759, 759-а, 761, Роганским промузлом;

- водоснабжение м/р Шарикового будет осуществляться на пониженном давлении.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение, сети
 
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