В части Индустриального района проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях

Водоканал на сутки отключит воду для планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08:00 5 июня до 08:00 6 июня будет прекращено водоснабжение:
части Индустриального района ограниченной:
- пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р №759, 759-а, 761, Роганским промузлом;
- водоснабжение м/р Шарикового будет осуществляться на пониженном давлении.
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
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