01.06.2019 10:40

Где в Харькове не будет воды 1 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 18:00 1 июня., ул. Старошишковская, 12 (стояк) до 20:00 2 июня.



Московский район:

ул. Героев Труда, 29 (п. №8, стояк), пр. Московский, 89 (п. №7, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №2, стояк) до 20:00 3 июня.



Немышлянский район:

пер. Высокогорный (ч/с) до 17:00 1 июня.



Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 21 (п. №4, стояк) до 20:00 1 июня.



Основянский район:

ул. Руставели, 36 (п. №1) до 20:00 1 июня.



Слободской район:

пр. Гагарина, 49-а (п. №5, стояк) пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7. Героев Сталинграда, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 до 20:00 1 июня.



Шевченковский район:

пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 42, ул. Старицкого, 4, пр. Победы, 64, 70, 76 до 20:00 1 июня.