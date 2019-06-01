Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 1 июня. Список адресов
01.06.2019  10:40   

Где в Харькове не будет воды 1 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 18:00 1 июня., ул. Старошишковская, 12 (стояк) до 20:00 2 июня.

Московский район:
ул. Героев Труда, 29 (п. №8, стояк), пр. Московский, 89 (п. №7, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №2, стояк) до 20:00 3 июня.

Немышлянский район:
пер. Высокогорный (ч/с) до 17:00 1 июня.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 21 (п. №4, стояк) до 20:00 1 июня.

Основянский район:
ул. Руставели, 36 (п. №1) до 20:00 1 июня.

Слободской район:
пр. Гагарина, 49-а (п. №5, стояк) пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7. Героев Сталинграда, 6/4, 6/5,  8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 до 20:00 1 июня.

Шевченковский район:
пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк),  ул. Балакирева, 42, ул. Старицкого, 4, пр. Победы, 64, 70, 76 до 20:00 1 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 Медицина В каждом пятом оздоровительном лагере медики нашли в воде отклонения от нормы 31.05 ЖКХ В части Индустриального района проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях 31.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 31 мая. Список адресов
 
 

Видео

Игорь Терехов: В Харькове взяли курс для привлечения инвесторов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 