Где в Харькове не будет воды 1 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 18:00 1 июня., ул. Старошишковская, 12 (стояк) до 20:00 2 июня.
Московский район:
ул. Героев Труда, 29 (п. №8, стояк), пр. Московский, 89 (п. №7, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №2, стояк) до 20:00 3 июня.
Немышлянский район:
пер. Высокогорный (ч/с) до 17:00 1 июня.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 21 (п. №4, стояк) до 20:00 1 июня.
Основянский район:
ул. Руставели, 36 (п. №1) до 20:00 1 июня.
Слободской район:
пр. Гагарина, 49-а (п. №5, стояк) пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7. Героев Сталинграда, 6/4, 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 до 20:00 1 июня.
Шевченковский район:
пр. Победы, 74-в (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 42, ул. Старицкого, 4, пр. Победы, 64, 70, 76 до 20:00 1 июня.
Сегодня звезды обещают удачливость, активность, ясность мысли. Однако следите за тем, чтобы ваша уверенность в себе не переросла в самоуверенность! В целом же день сегодня благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. В плане самочувствия день тоже неплох: иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью. Но будьте осторожнее: вера в свои силы может быть так велика, что заставит вас одеться не по погоде или пренебречь правилами дорожного движения.
Календарное лето придет в Харьков бурно: со шквалами, грозами и градом.
Во второе воскресенье июня в Украине отмечают два «плавающих» праздника
влажн.:
давл.:
ветер: