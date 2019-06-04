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04.06.2019  08:16   

Где в Харькове не будет воды 4 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 1 (стояк), ул. 23 Августа, 6 (спаренный стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 44 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 04.06.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3), ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №3) до 17:00 04.06.19 г.

Киевский район: 
ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 04.06.19 г.

Московский район: 
ул. Академика Павлова, 130, ул. Героев Труда, 19-г (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 20-б (п. №1, стояк) до 17:00 04.06.19 г.; ул. Владислава Зубенка(Тимуровцев), 34 (п. №10, стояк), ул. Героев Труда, 19-г (п. №10, стояк) до 20:00 04.06.19 г.; ул. Героев Труда, 48 (п. №6, стояк) до 20:00 05.06.19 г.

Новобаварский район: 
пр. Дзюбы, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.06.19 г.

Основянский район: 
Мерефянское шоссе, 10, 12 до 13:30 04.06.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 04.06.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Волонтерская (Социалистическая), 60-а (п. №1, стояк) до 20:00 04.06.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение, плановый
 
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