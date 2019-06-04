Главная Новости ЖКХ Национальный регулятор наложил штраф на «Харьковгаз» за нарушения в распределении газа
04.06.2019  16:40   

Национальный регулятор наложил штраф на «Харьковгаз» за нарушения в распределении газа

4 июня состоялось очередное заседание 4 июня состоялось заседание «НКРЕКП», решением которой регионального монополиста наказали за злоупотребления.


// facebook

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 4 июня 2019 состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором были приняты решения:

….

11. Наложить штраф на АО «Оператор газораспределительной системы« ХАРЬКОВГАЗ »за нарушение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа (более подробную информацию смотреть в материалах заседания по 04.06.2019).

По результатам этого заседания решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будут оформлены постановлениями, обнародованные на официальном веб-сайте и в «Информационном бюллетене НКРЕКП», а также размещены в Системе информационно-правового обеспечения «Лига: Закон» и юридической информационно-поисковой системе «Законодательство» - говорится в сообщении.

Источник:   НКРЕКП
 Тэги:  газ, распределение, комиссия, харьков, штраф
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 Криминал и происшествия АМКУ оштрафовал сети АЗС за ценовой сговор на Харьковщине 27.05 ЖКХ Чтобы облегчить харьковчанам оплату рекордных цен за газ местный монополист ввел новую систему электронных сервисов 27.05 ЖКХ С 1 июня для бытовых потребителей Харькова установлена новая рекордная цена на газ
 
 

Видео

Рабинович: поваленный в Харькове памятник Жукову мы восстановим сами. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 