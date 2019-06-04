Национальный регулятор наложил штраф на «Харьковгаз» за нарушения в распределении газа

4 июня состоялось очередное заседание 4 июня состоялось заседание «НКРЕКП», решением которой регионального монополиста наказали за злоупотребления.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 4 июня 2019 состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором были приняты решения:
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11. Наложить штраф на АО «Оператор газораспределительной системы« ХАРЬКОВГАЗ »за нарушение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа (более подробную информацию смотреть в материалах заседания по 04.06.2019).
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По результатам этого заседания решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будут оформлены постановлениями, обнародованные на официальном веб-сайте и в «Информационном бюллетене НКРЕКП», а также размещены в Системе информационно-правового обеспечения «Лига: Закон» и юридической информационно-поисковой системе «Законодательство» - говорится в сообщении.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажн.:
давл.:
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