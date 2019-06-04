Горизонт Рогань и Новожаново на дня дня отключат от воды

Водоснабжение части Индустриального района будет прекращено с 8:00 5 июня до 8:00 6 июня.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с планово-предупредительным ремонтом водопроводных сетей для их подготовки к работе в осенне-зимний период.
Воды временно не будет в части Индустриального района, ограниченной пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/р «Горизонт-1», «Горизонт-2», м/р №759, 759-а, 761, Роганским промузлом.
Водоснабжение микрорайона Шарикового будет осуществляться с пониженным давлением.
Со списком адресов, где не будет воды, можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажн.:
давл.:
ветер: