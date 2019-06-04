04.06.2019 17:37

Горизонт Рогань и Новожаново на дня дня отключат от воды

Водоснабжение части Индустриального района будет прекращено с 8:00 5 июня до 8:00 6 июня.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с планово-предупредительным ремонтом водопроводных сетей для их подготовки к работе в осенне-зимний период.



Воды временно не будет в части Индустриального района, ограниченной пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/р «Горизонт-1», «Горизонт-2», м/р №759, 759-а, 761, Роганским промузлом.



Водоснабжение микрорайона Шарикового будет осуществляться с пониженным давлением.



Со списком адресов, где не будет воды, можно ознакомиться здесь.



Телефон для справок: 15-33.