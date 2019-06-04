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04.06.2019  17:37   

Горизонт Рогань и Новожаново на дня дня отключат от воды

Водоснабжение части Индустриального района будет прекращено с 8:00 5 июня до 8:00 6 июня.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с планово-предупредительным ремонтом водопроводных сетей для их подготовки к работе в осенне-зимний период.

Воды временно не будет в части Индустриального района, ограниченной пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/р «Горизонт-1», «Горизонт-2», м/р №759, 759-а, 761, Роганским промузлом.

Водоснабжение микрорайона Шарикового будет осуществляться с пониженным давлением.

Со списком адресов, где не будет воды, можно ознакомиться здесь

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   ХГС
 Тэги:  вода, отключение, харьков, смс, водоканал, плановый ремонт
 
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