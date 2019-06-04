В Харькове высадили 23 тысячи деревьев

В период с 2015 по 2019 годы более 23 тыс. деревьев высадили на улицах города.
В рамках Городской программы замены аварийных, сухостойных, пораженных омелой деревьев и деревьев, достигших предельного возраста, было обследовано 53 тыс. деревьев, снесено 11 тыс. 600 сухостойных деревьев, выполнена санитарная и омолаживающая обрезка более 80 тыс. растений, высажено более 23 тыс. деревьев и около 45 тыс. кустов, сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.
Отметим, что в связи с окончанием срока действия городской программы по замене деревьев на ближайшей сессии городского совета будет рассмотрена новая программа на 2020-2025 гг.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажн.:
давл.:
ветер: