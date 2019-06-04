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04.06.2019  18:01   

В Харькове высадили 23 тысячи деревьев

В период с 2015 по 2019 годы более 23 тыс. деревьев высадили на улицах города.


// city.kharkov.ua

В рамках Городской программы замены аварийных, сухостойных, пораженных омелой деревьев и деревьев, достигших предельного возраста, было обследовано 53 тыс. деревьев, снесено 11 тыс. 600 сухостойных деревьев, выполнена санитарная и омолаживающая обрезка более 80 тыс. растений, высажено более 23 тыс. деревьев и около 45 тыс. кустов, сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.

Отметим, что в связи с окончанием срока действия городской программы по замене деревьев на ближайшей сессии городского совета будет рассмотрена новая программа на 2020-2025 гг.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  высадка деревьев, харьков
 
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