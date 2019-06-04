04.06.2019 19:31

В Харькове установят датчики контроля качества воздуха

Станцию экомониторинга планируют создать в Харькове в рамках Городской целевой программы «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова».



// city.kharkov.ua

Для я этого на ближайшей сессии городского совета планируется внести соответствующие изменения в программу по охране окружающей среды, сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.

По словам Русланы Колодной, проект общественной организации «Экореанимация» победил в конкурсе на бюджет участия и предусматривает установку датчиков контроля качества атмосферного воздуха с онлайн-трансляцией данных. Показания датчиков смогут видеть горожане, также полученные сведения можно будет использовать для разработки экологической стратегии города и выявления нарушений экологического законодательства.



Датчики смонтируют в местах наибольшего загрязнения воздуха. Сначала – на пл. Свободы, пл. Конституции, пр. Гагарина, ул. Сергея Грицевца и пр. Науки. После запуска проекта планируется установить устройства и на других объектах.

Общая стоимость проекта составляет более 1,9 млн. Заместитель директора департамента сообщила, что 1 млн грн внесет общественная организация, остальные средства планируется выделить из городского бюджета.

Напомним, что с 25 апреля по 25 мая 2018 года харьковчане подали на бюджет участия 304 проекта, из которых были отобраны 167. Голосование за лучшие инициативы проходило на «Портале харьковчанина», по результатам которого победили 80 проектов. На реализацию инициатив из городского бюджета в этом году выделено 50 млн грн - до 1 млн грн на каждый проект. Кроме Станции экомониторинга, в конкусре на бюджете участия победили идеи по созданию Медиацентра комплексной доступности для лиц с тяжелыми нарушениями зрения, Музея спорта, молодежной радиостанции, бесплатной онлайн-платформы для развития профессиональных компетенций «E-bridge», мобильного приложения для студентов «StudX» и др.