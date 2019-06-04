04.06.2019 19:58

Харьковчан просят сообщать о неполадках на водопроводных сетях на номер 15-33

Увидели аварию на сетях водоснабжения, открытый люк, гейзеры на проезжей части, газоне или внутриквартальной дороге – сразу сообщайте в профильное КП «Харьковводоканал».



//izvestia.kharkov.ua

Коммунальщики проводят ежедневный мониторинг социальных сетей, в которых харьковчане делятся своими проблемами с водоснабжением и водоотведением и распространяют соответствующие фото и видео.



На предприятии уверяют, что вся информация, которая непосредственно касается их работы, берется сразу же работу. Ведь основная цель - комфорт харьковчан.



«По необходимости мы уточняем точный адрес того или иного порыва, или же контактные данные человека, который разместил информацию. На место выезжают аварийные бригады, обследуют участок, и в дальнейшем ликвидируют течь. Есть случаи, когда аварийные участки берутся в работу в будние дни, поскольку проводить отключения от систем водоснабжение в выходные, когда все жители дома, и оставить их без воды, мы не можем. Поэтому с целью удобства харьковчан, мы стараемся проводить ремонтные работы в максимально сжатые сроки и учитывать человеческий фактор», – рассказал заместитель Генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь.



В КП «Харьковводоканал», добавляет Евгений Дегтярь, работает единственный короткий номер 15-33, доступный бесплатно для всех мобильных операторов и стационарных телефонов.



«Мы просим харьковчан с целью максимально оперативного реагирования сообщать нам, а не в соцсетях, на короткий номер обо всех порывах, повреждениях на сетях холодного водоснабжения или водоотведения, или же если увидели открытый люк, течь на проезжей части, зеленой зоне или внутриквартальной дороге. В максимально сжатые сроки бригада ликвидирует повреждение. По короткому номеру абоненты предприятия могут передать заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, оставить заявку на отсутствие воды, уточнить состояние лицевого счета и решить любые вопросы, связанные с работой предприятия», – обращается Евгений Дегтярь.