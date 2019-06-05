05.06.2019 08:06

Где в Харькове не будет воды 5 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Сергея Борзенко, 3, 5, ул. Золочевская, 22, 24 до 12:00 05.06.19 г.; ул. Сериковская (ч/с) до 17:00 05.06.19 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3) до 17:00 05.06.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №8, стояк) до 20:00 05.06.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №1-7) до 17:00 05.06.19 г.; ул. Героев Труда, 19-г (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №7, стояк) до 20:00 05.06.19 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6/1 (п. №4, стояк) до 20:00 05.06.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, спаренный стояк), ул. Державинская, 2 (п. №7) до 20:00 05.06.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 64 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1), пр. Науки (Ленина), 84 (стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 77 (п. №7, стояк) до 20:00 05.06.19 г.