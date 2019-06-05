Где в Харькове не будет воды 5 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Сергея Борзенко, 3, 5, ул. Золочевская, 22, 24 до 12:00 05.06.19 г.; ул. Сериковская (ч/с) до 17:00 05.06.19 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3) до 17:00 05.06.19 г.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №8, стояк) до 20:00 05.06.19 г.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №1-7) до 17:00 05.06.19 г.; ул. Героев Труда, 19-г (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №7, стояк) до 20:00 05.06.19 г.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 6/1 (п. №4, стояк) до 20:00 05.06.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, спаренный стояк), ул. Державинская, 2 (п. №7) до 20:00 05.06.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 64 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1), пр. Науки (Ленина), 84 (стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 77 (п. №7, стояк) до 20:00 05.06.19 г.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: