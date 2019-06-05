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05.06.2019  08:06   

Где в Харькове не будет воды 5 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Сергея Борзенко, 3, 5, ул. Золочевская, 22, 24 до 12:00 05.06.19 г.; ул. Сериковская (ч/с) до 17:00 05.06.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 26 (п. №3) до 17:00 05.06.19 г.

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №8, стояк) до 20:00 05.06.19 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №1-7) до 17:00 05.06.19 г.; ул. Героев Труда, 19-г (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №7, стояк) до 20:00 05.06.19 г.

Немышлянский район: 
проезд Стадионный, 6/1 (п. №4, стояк) до 20:00 05.06.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, спаренный стояк), ул. Державинская, 2 (п. №7) до 20:00 05.06.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 64 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1), пр. Науки (Ленина), 84 (стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 77 (п. №7, стояк) до 20:00 05.06.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  отключение, ремонт, харьков, вода, плановое
 
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