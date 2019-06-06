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06.06.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 6 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 10 (спаренный стояк) до 20:00 06.06.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 06.06.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 64 (п. №7, стояк) до 20:00 06.06.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, отключение, харьков, ремонт, прекращено
 
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