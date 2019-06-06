Где в Харькове не будет воды 6 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), ул. Ньютона, 134 (п. №2, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 10 (спаренный стояк) до 20:00 06.06.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 06.06.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 64 (п. №7, стояк) до 20:00 06.06.19 г.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
влажн.:
давл.:
ветер: