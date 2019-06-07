07.06.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 7 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 7 июня.



Немышлянский район:

ул. Танкопия, 39/18 (п. №3, стояк) до 17:00 7 июня.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 7 июня.



Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 45 (стояк) до 20:00 7 июня; пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк) до 20:00 9 июня.



Холодногорский район:

ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 7 июня.

