Где в Харькове не будет воды 7 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 7 июня.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 39/18 (п. №3, стояк) до 17:00 7 июня.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 7 июня.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 45 (стояк) до 20:00 7 июня; пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк) до 20:00 9 июня.
Холодногорский район:
ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 7 июня.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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давл.:
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