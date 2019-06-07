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07.06.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 7 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 7 июня.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 39/18 (п. №3, стояк) до 17:00 7 июня.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 7 июня.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 45 (стояк) до 20:00 7 июня; пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк) до 20:00 9 июня.

Холодногорский район:
ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 7 июня.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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