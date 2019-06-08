Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 8 июня. Список адресов
08.06.2019  09:34   

Где в Харькове не будет воды 8 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 298 (п. №3) до 17:00 8 июня.

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1) до 17:00 8 июня., ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Сумская, 26 (п. №,) до 20:00 8 июня.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-д (п. №1) до 17:00 8 июня., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (п. №2, стояк) до 20:00 8 июня.

Немышлянский район:
шоссе Салтовское, 240 (п. №2) до 17:00 8 июня.

Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 40 (стояк), пер. Ижевский, 15 до 20:00 8 июня.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк),  пр. Петра Григоренко, 45 (стояк) до 20:00 10 июня.

Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 130/132 (п. №1) до 17:00 8 июня.

Шевченковский район:
пр. Победы, 72-а (п. №1), ул. Деревянко, 15 (п. №1) пр. Людвига Свободы, 32, 34, 36, 36-а,  ул. Ахсарова, 13  до 17:00 8 июня., ул. Балакирева, 25 ул. Дорошенковская (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 8 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.06 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 7 июня. Список адресов 06.06 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 6 июня 05.06 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 июня
 
 

Видео

Четыре оппозиционные партии объединились для участия в парламентских выборах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 