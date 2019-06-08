08.06.2019 09:34

Где в Харькове не будет воды 8 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 298 (п. №3) до 17:00 8 июня.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1) до 17:00 8 июня., ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Сумская, 26 (п. №,) до 20:00 8 июня.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-д (п. №1) до 17:00 8 июня., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (п. №2, стояк) до 20:00 8 июня.



Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 240 (п. №2) до 17:00 8 июня.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 40 (стояк), пер. Ижевский, 15 до 20:00 8 июня.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), пр. Петра Григоренко, 45 (стояк) до 20:00 10 июня.



Холодногорский район:

ул. Полтавский шлях, 130/132 (п. №1) до 17:00 8 июня.



Шевченковский район:

пр. Победы, 72-а (п. №1), ул. Деревянко, 15 (п. №1) пр. Людвига Свободы, 32, 34, 36, 36-а, ул. Ахсарова, 13 до 17:00 8 июня., ул. Балакирева, 25 ул. Дорошенковская (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 8 июня.