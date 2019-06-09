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09.06.2019  09:30   

Где в Харькове не будет воды 9 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского  района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №8, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 21-а (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 130 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (стояк) до 20:00 10.06.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Сумская, 26 (п. №,) до 20:00 09.06.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 09.06.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 175-а (п. №3, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 133 (п. №8, стояк), пр. Петра Григоренко, 45 (стояк), въезд Фесенковский, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 10.06.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский шлях, 130/132 (п. №1) до 17:00 09.06.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Балакирева, 25, ул. Клочковская, 197 (п. №7, спаренный стояк), ул. Деревянко, 1(п. №2), ул. Космическая, 27(п. №2, стояк), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 20:00 09.06.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение, труба
 
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