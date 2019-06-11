11.06.2019 11:44

Харьковчане задолжали Водоканалу более 440 млн. грн.

Таким образом, задолженность населения за воду и услуги по водоотведению давно превысили «астрономическую» сумму в полмиллиарда гривен.



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Как проинформировали в Департаменте сбыта КП «Харьковводоканал», согласно Законам Украины «О питьевой воде» и «О жилищно-коммунальных услугах», потребители обязаны своевременно рассчитываться за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленными тарифами.

На КП «Харьковводоканал» для удобства потребителей ввели электронные сервисы, которые позволяют абонентам оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения с помощью QR-кодов. На лицевой стороне квитанций размещен QR-код, который привязан к лицевому счету абонента. Абонент, имея на руках квитанцию и смартфон, в режиме онлайн может посмотреть задолженность по своему лицевому счету и произвести оплату услуг предприятия через сервисы, которые предлагают банки.

На сегодняшний день задолженность абонентов КП «Харьковводоканал» составляет более 440 млн грн. На предприятии напомнили, что с 1 мая за каждый день просрочки по оплате коммунальных услуг будет начисляться пеня в размере 0,01% от суммы долга. Начисление пени в связи с задолженностью абонентов - инициатива не предприятия, а требование ст. 26 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», которое вступило в силу с 1 мая текущего года.