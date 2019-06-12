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12.06.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 12 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Корабельная (Краснофлотская) (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова), 6, ул. Полтавский Шлях, 155, Григоровское шоссе (Комсомольское), 63, 65, 67, ул. Камская, 1, пер. Болгарский, 3, пер. Ржевский, 12 (п. №2) до 17:00 12.06.19 г.; ул. Тимирязева, 40 (стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк)  до 20:00 12.06.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
ул. Мира, 20 (стояк) до 20:00 12.06.19 г.

Киевский район: 
ул. Старошишковская, 6 (п. №3, стояк), ул. Костомаровская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 12.06.19 г.; пер. 2-й Лесопарковский, 7 (п. №1) до 17:00 13.06.19 г.

Московский район: 
Салтовское шоссе, 139-а (п. №4, стояк) до 17:00 12.06.19 г.; ул. Академика Павлова, 130 (стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (п. №4-6), ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк) до 20:00 12.06.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Ферганская, 34 (п. №5, стояк) до 20:00 12.06.19 г.

Основянский район: 
пр. Московский, 38 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 78 (стояк) до 20:00 12.06.19 г.

Слободской район: 
ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 12.06.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №4) до 17:00 12.06.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 71 (п. №2) до 17:00 12.06.19 г.; ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №11, стояк) до 20:00 12.06.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, адрес
 
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