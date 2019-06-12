Где в Харькове не будет воды 12 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Корабельная (Краснофлотская) (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова), 6, ул. Полтавский Шлях, 155, Григоровское шоссе (Комсомольское), 63, 65, 67, ул. Камская, 1, пер. Болгарский, 3, пер. Ржевский, 12 (п. №2) до 17:00 12.06.19 г.; ул. Тимирязева, 40 (стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 12.06.19 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Мира, 20 (стояк) до 20:00 12.06.19 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №3, стояк), ул. Костомаровская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 12.06.19 г.; пер. 2-й Лесопарковский, 7 (п. №1) до 17:00 13.06.19 г.
Московский район:
Салтовское шоссе, 139-а (п. №4, стояк) до 17:00 12.06.19 г.; ул. Академика Павлова, 130 (стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (п. №4-6), ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк) до 20:00 12.06.19 г.
Немышлянский район:
ул. Ферганская, 34 (п. №5, стояк) до 20:00 12.06.19 г.
Основянский район:
пр. Московский, 38 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 78 (стояк) до 20:00 12.06.19 г.
Слободской район:
ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 12.06.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №4) до 17:00 12.06.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 71 (п. №2) до 17:00 12.06.19 г.; ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №11, стояк) до 20:00 12.06.19 г.
Сегодня Луна в Весах помогает восстановить гармонию там, где это возможно. Официальные пути могут оказаться недоступными или выглядеть не самыми приятными. Более привлекательным будет неформальное соглашение без лишних церемоний. Многие споры удастся уладить благодаря вмешательству авторитетных людей или организаций.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В Украине отмечают День работников фондового рынка, в Бразилии, где сейчас зима – День влюбленных. Также 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом.
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