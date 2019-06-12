Харьковводоканал предупредил о плановых ремонтах и отключениях в нескольких районах города (АДРЕСА)

В части Новобаварского, Холодногорского, Слободского и Основянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08:00 20 июня до 14:00 21 июня будет прекращено водоснабжение:
части Новобаварского района ограниченной:
Водоснабжение части Новобаварского и Холодногорского районов, ограниченной железнодорожным полотном, р. Лопань, ул. Москалевской, Нетеченской набережной, р. Харьков, переулком Пискуновским, ул. Чеботарской, ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях будет осуществляться с пониженным давлением.
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
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