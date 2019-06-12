12.06.2019 11:01

Харьковводоканал предупредил о плановых ремонтах и отключениях в нескольких районах города (АДРЕСА)

В части Новобаварского, Холодногорского, Слободского и Основянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.



://vodokanal.kharkov.ua

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08:00 20 июня до 14:00 21 июня будет прекращено водоснабжение:

части Новобаварского района ограниченной:

- ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, ул. Исполкомовской, ул. Баварской, пер. Николая Алексина, пр. Любови Малой, пер. Ржевским, Профсоюзным бульваром, ул. Грушевского, Григоровским шоссе, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях;

части Холодногорского района расположенной выше Южного вокзала ограниченной:

- ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Хартпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Игоря Муратова, Лагерным проездом, Окружной дорогой, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях;

части Слободского района ограниченной:

- пр. Гагарина, пос. Качановка, ул. Зерновой, переулком Зерновым, ул. Костычева, ул. Монюшко, ул. Киргизской, пр. Льва Ландау;

части Основянского района ограниченной:

- пр. Гагарина, ул. Южнопроектной, железнодорожным полотном, пос Верещаковка.

Водоснабжение части Новобаварского и Холодногорского районов, ограниченной железнодорожным полотном, р. Лопань, ул. Москалевской, Нетеченской набережной, р. Харьков, переулком Пискуновским, ул. Чеботарской, ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях будет осуществляться с пониженным давлением.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.