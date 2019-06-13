13.06.2019 12:12

Отопительный сезона в Харькове: утвержден план подготовки

Итоги работы за прошлый отопительный сезон и план мероприятий по подготовке городского хозяйства к новому осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов рассмотрели сегодня, 12 июня, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, отопительный сезон в городе был завершен 10 апреля. В период запуска тепла в 2018 году было зафиксировано более 1,5 тыс. дефектов на сетях, которые были своевременно устранены.

«Радикальной мерой по повышению надежности сетей является увеличение объемов перекладки сетей, что мы и будем делать в этом году. ХТС и КП «Жилкомсервис» совместно определили перечень жилых домов для проведения ремонта внутридомовых систем. Особое внимание будет уделено жилым домам, в которых было большое количество повторных отключений тепла», - отметил Алексей Богач. По его словам, таких домов в городе 85.

Также директор департамента сообщил, что на сегодняшний день приборами учета тепла в Харькове укомплектованы 7 тыс. жилых домов, что составляет 94% общего их количества.

Всего на подготовку коммунальных предприятий к осенне-зимнему периоду из городского бюджета выделено более 800 млн грн. «По сравнению с прошлым годом город увеличил финансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону на 25%, также в большем объеме к этой работе привлечены средства Мирового банка», - добавил Алексей Богач.

Как сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, на данный момент за средства Мирового банка ведутся работы по замене трубопроводов на 18 объектах ХТС. Всего на перекладку сетей инвестор выделил городу 14 млн дол. По словам Сергея Андреева, по окончании отопительного сезона коммунальщики приступили к гидравлическим испытаниям на сетях, а в районах города ведутся ремонтые работы на объектах теплоснабжения за средства, предусмотренные в тарифах предприятия.

Кроме магистральных трубопроводов при подготовке к новому отопительному сезону особое внимание будет уделено перекладке внутриквартальных сетей. Кроме этого, совместно с Мировым банком в Харькове реализуется ряд проектов в сфере энергоэффективности, в т.ч. установка в домах индивидуальных тепловых пунктов с системой погодного регулирования, строительство когенерационной установки на Салтовской котельной, модернизация четырех крупных насосных станций и четырех котельных и прочие. На эти цели, по словам Сергея Андреева, инвестор предусмотрел 35 млн дол.

Сегодня решением исполкома был утвержден состав штаба по подготовке объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимней период 2019-2020 годов.