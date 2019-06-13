13.06.2019 13:12

Определен перечень домов для реализации жилищных программ в Харькове

Список из пяти домов для реализации городских программ строительства доступного жилья и молодежного жилищного кредитования утвердили сегодня, 12 июня, на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.



//city.kharkov.ua

Два девятиэтажных дома расположены по адресу: ул. Шевченко, 327 (застройщик - ООО «Жилстрой Харьков»), еще две девятиэтажки – по пер. Шевченковскому, 48 (ООО «Орхомен»), а также 16-этажный дом по пр. Московскому, 195 (ООО «Світ-1»). На каждый дом заказчики предоставили гарантийные обязательства и все необходимые документы. Ввод жилья в эксплуатацию предусмотрен в 2019-2020 годах.

Напомним, в Харькове действуют Городская целевая программа молодежного жилищного кредитования на 2011-2020 годы и Городская целевая социально-экономическая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2020 годы. Получить льготный кредит на покупку жилья в рамках программы молодежного жилищного кредитования могут молодые люди (не только семейные пары) в возрасте до 35 лет.

Чтобы воспользоваться городской программой доступного жилья, необходимо состоять на квартирном учете и нуждаться в улучшении жилищных условий. Ежемесячный доход семьи не должен превышать пятикратного размера средней зарплаты на одного человека. Программа состоит из нескольких направлений: предоставление бюджетной поддержки в размере 50% на строительство жилья, льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО и вынужденных переселенцев, живущих в Харькове.