13.06.2019 08:30

Где в Харькове не будет воды 13 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Есенина, 10 (п. №9, спаренный стояк), ул. Есенина, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 13.06.19 г.; ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 16.06.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мира, 20 (стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 59 (п. №2, стояк) до 20:00 13.06.19 г.

Киевский район:

пер. 2-й Лесопарковский, 7 (п. №1) до 20:00 14.06.19 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 60 (п. №4, стояк), Салтовское шоссе, 157-а (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (п. №6, стояк), 52 (п. №3, стояк) до 20:00 13.06.19 г.

Новобаварский район:

ул. Исполкомовская (ч/с), ул. Ивана Кобзы (Черникова) (ч/с), ул. Рубановская (ч/с), ул. Григоровская (ч/с) до 17:00 13.06.19 г., ул. Тимирязева, 40 (стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 13.06.19 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 22-б до 12:00 13.06.19 г., ул. Танкопия, 8 (п. №6) до 20:00 13.06.19 г.