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14.06.2019  08:16   

Где в Харькове не будет воды 14 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Коростельская (ч/с), ул. Тимирязева, 40 (стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 14.06.19 г.

А также:

Киевский район: 
пер. 2-й Лесопарковский, 7 (п. №1), ул. Шишковская, 8-а (п. №1, стояк), ул. Дарвина, 15 (п. №1) до 20:00 14.06.19 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №2, стояк) до 20:00 14.06.19 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк) до 20:00 15.06.19 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 14.06.19 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1 (п. №1, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 14.06.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Есенина, 10 (п. №9, стояк), пр. Победы, 61 (п. №5, стояк) до 20:00 14.06.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, стояк
 
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