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15.06.2019  08:35   

Где в Харькове не будет воды 15 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 81, ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 15.06.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
б-р Ивана Каркача, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 15.06.19 г.

Киевский район: 
ул. Героев Труда, 2/48 до 20:00 15.06.19 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №2, стояк) до 20:00 15.06.19 г.; пр. Тракторостроителей, 158 (п. №6, стояк) до 20:00 16.06.19 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 15.06.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 17-а (п. №1) до 20:00 15.06.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение
 
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