Где в Харькове не будет воды 15 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 81, ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 15.06.19 г.
А также:
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 15.06.19 г.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 2/48 до 20:00 15.06.19 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №2, стояк) до 20:00 15.06.19 г.; пр. Тракторостроителей, 158 (п. №6, стояк) до 20:00 16.06.19 г.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 15.06.19 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 17-а (п. №1) до 20:00 15.06.19 г.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
В этот день родились Дональд Трамп, действующий президент Америки, и Эрнесто Че Гевара - революционер.
влажн.:
давл.:
ветер: