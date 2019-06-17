17.06.2019 09:06

Где в Харькове не будет воды 17 июня

В части домов временно прекращено водоснабжение



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Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по следующим адресам.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (п. №6, стояк), ул/ Героев Труда, 30 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный , 61-в (п. №2, стояк) до 20:00 18.06.19 г.

Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 17.06.19 г.; ул. Сохора, 1 (стояк) до 20:00 18.06.19 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 49-а (п. №7, стояк) до 20:00 18.06.19 г.

Холодногорский район: ул. Огаревская, 3 до 20:00 17.06.19 г.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 35 (п. №1, стояк), пр. Науки, 21-а (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк) , ул. Новгородская, 8 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), пр. Победы, 64 (п. №13, стояк) до 20:00 18.06.19 г.