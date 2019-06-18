18.06.2019 08:00

Где в Харькове не будет воды 18 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



https://vodokanal.kharkov.ua/news/7799

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 52 (стояк) до 17:00 18.06.19 г.; пр. Тракторостроителей, 140-в (п. №2, стояк), 158 (п. №6, стояк), 162-д (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00 18.06.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 35 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 18.06.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 9 (п. №4) до 20:00 18.06.19 г.; ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 19.06.19 г.

Основянский район:

ул. Южно-Проектная, 22 до 19:00 18.06.19 г., ул. Валдайская, 24-а (стояк), ул. Сохора, 1 (стояк) до 20:00 18.06.19 г.

Слободской район:

пр. Московский, 102/112 (п. №5, стояк) до 20:00 18.06.19 г.

Холодногорский район:

ул. Огаревская, 3 до 20:00 18.06.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35 (п. №1, стояк), 46-в (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), 64 (п. №13, стояк), ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 23 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №2,3, стояк) до 20:00 18.06.19 г.