18.06.2019 17:10

Нафтогаз потребовал от харьковского ОСМД платить за газ по принципу «бери или плати»

Возмущенный экономностью и реальным энергосбережением жильцов, украинский монополист решил отжимать доход, действует по принципу российского «Газпрома»



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НАК «Нафтогаз Украины» потребовал от объединения совладельцев многоквартирного дома ЖК «Триумф» (Харьков) оплатить газ, который ОСМД предварительно заказывало, но не использовало вообще. Об этом сообщают «Нашi грошi» со ссылкой на соответствующий акт-претензию от «Нафтогаза».



Госпредприятие требует от жильцов 11 тыс грн за непотребленные в марте 4 тыс куб. газа. ОСМД по договору от октября 2018 заказывало на период отопительного сезона 40 тыс кубометров газа. Однако по итогам марта 2019 года фактически было использованно всего 36 тыс кубометров, что на 5% меньше заказ. Именно эту разницу «Нафтогаз» и потребовал оплатить, оценив ее в 11 тыс грн. Эти средства «Нафтогаз» называет в акте «возмещением убытков».

Как отмечается, «Нафтогаз» провел расчет «убытков» на основании договора с ОСМД и пункта 1 раздела VI Правил поставки природного газа, утвержденных постановлением НКРЕКП от 30 сентября 2015 №2496. В этом пункте речь идет о возмещении убытков потребителем, который не является бытовым.

По данным издания, ситуация с харьковским ЖК «Триумф» не единична и сейчас «Нафтогаз» выставляет претензии по «возмещение убытков» другим ОСМД, которые не потребили весь объем заказанного газа преждевременного окончания отопительного сезона в связи с теплой погодой.



Ранее аналогичный принцип «бери или плати» (take-or-pay) применял российский «Газпром» по отношению к «Нафтогазу». По этому принципу Украина должна была покупать весь объем газа, указанный в контракте, иначе ей грозил штраф. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев называл этот контракт кабальным. В 2017 году Стокгольмский суд арбитраж отклонил требования «Газпрома» на сумму в $56 млрд по пункту «бери или плати».

Напомним, что согласно упомянутому правительственному постановлению, в своем ценообразовании «Нафтогаз» должен анализировать четыре показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную стоимость на Украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Из всех четырех вариантов НАК должна выбрать минимальную. На этот раз она оказалась на энергетической бирже.