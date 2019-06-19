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19.06.2019  08:21   

Где в Харькове не будет воды 19 июня

В части домов города временно отсутствует водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Трудовая (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), ул. Дружная (ч/с), ул. Ивана Поддубного (Совхозная) (ч/с), б-р Садовый (ч/с), ул. Жуковского, 7, 9, 11, 13, пр. Жуковского, 15 до 20:00 18.06.19 г.

А также:

Шевченковский район: 
пр. Победы, 75, ул. Боевая (ч/с), ул. Штурмовая (ч/с), ул. Армейская (ч/с), ул. Боевая, 90, 101, 101-а, ул. Армейская, 113, 115, 117, 124, 126, 126-б, ул. Монтажная, 2, 8, 10 до 20:00 18.06.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение, адрес
 
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