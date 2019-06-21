21.06.2019 08:20

Где в Харькове не будет воды 21 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4), пр. Победы, 66 (п. №9, стояк), 68-г (п. №4, стояк), ул. Сумская, 77/79 (п. №6) до 20:00 21.06.19 г., ул. Клочковская, 197-г до 24:00 21.06.19 г.

А также:

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00 21.06.19 г.

Новобаварский район:

пер. Четвертый (ч/с), ул. Новомосковская (ч/с) до 20:00 21.06.19 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (стояк), пр. Гагарина, 74 (стояк) до 20:00 21.06.19 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1, 3 до 20:00 21.06.19 г.