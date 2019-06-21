Где в Харькове не будет воды 21 июня

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4), пр. Победы, 66 (п. №9, стояк), 68-г (п. №4, стояк), ул. Сумская, 77/79 (п. №6) до 20:00 21.06.19 г., ул. Клочковская, 197-г до 24:00 21.06.19 г.
А также:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №2, стояк) до 20:00 21.06.19 г.
Новобаварский район:
пер. Четвертый (ч/с), ул. Новомосковская (ч/с) до 20:00 21.06.19 г.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (стояк), пр. Гагарина, 74 (стояк) до 20:00 21.06.19 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1, 3 до 20:00 21.06.19 г.
18,19 лунный день – это благоприятное время для творчества, романтических отношений, отдыха и общения с друзьями. Сегодня вы начнете проявлять повышенный интерес ко всему новому, что окажет позитивное влияние на личное развитие.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
Сегодня отмечают Международный день йоги и Международный день скейтбординга. Также сегодня празднуют : Канада - Национальный день аборигенов, Китайская Республика - Праздник драконьих лодок, Татарстан - Сабантуй, Франция - праздник музыки, Якутия - Ысыах (традиционная встреча лета, якутский Новый год).
влажн.:
давл.:
ветер: