21.06.2019 10:25

Испорченную пломбу на счетчике «Харьковгаз» оценил дороже золота

ПАО «Харьковгаз» намеревалось взыскать с бытового потребителя почти 80 тысяч, обвиняя в повреждении своей пломбы на счетчике.



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В «акте о нарушении» было сказано: обнаружены признаки повреждения охранной пломбы, которая в результате разрыва пломбировочного материала лежала на корпусе, в связи естественными повреждениями вследствие коррозии. Экспертиза отклонений от нормативных характеристик в работе счетчика не нашла, но решила признать его непригодным к применению на основании незакрепленной пломбы.

«Харьковгаз» с радостью ухватился за возможность обвинить потребителя во «вмешательстве в газовый счетчик», насчитал 78 737, 28 грн. за шесть месяцев и обратился в суд для взыскания «ущерба». Потребитель же категорически отрицал любое вмешательство в счетчик и целостность пломбы и обращал внимание газовщиков на то, что, по заключению экспертизы, счетчик верно вел измерения.

Но самое интересное началось в заседаниях, когда газовщики не смогли предъявить документы о передаче гражданину на ответственное хранение вышеупомянутой пломбы. На оригинале «Акта о замене и приемке в эксплуатацию бытового счетчика газа», составленном в 2013 г., он своей подписи не признал.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы, подпись потребителя и рукописная запись «К-ов» были выполнены другим лицом. То есть, только тот представитель газовой службы, который ставил счетчик и составлял акт об установке, мог знать, кто изображал чужую подпись, как изначально крепилась пломба и крепилась ли вообще.

На этом основании суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований ПАО «Харьковгаз». Потребители, со своей стороны, предлагают монополистам «лайфхак». Раз уж требуете в возмещение непонятно как рассчитанного «ущерба» стоимость золотого колье с бриллиантами, вешайте на счетчик золотую пломбу на золотой цепочке, которой коррозия и прочие природные явления не страшны. И вот тогда каждый ответственное хранение пломбы у нотариуса заверит и в карауле у счетчика будет стоять днем и ночью.