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24.06.2019  08:11   

Где в Харькове не будет воды 24 июня. Список адресов`

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (стояк),  31(стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), пр. Победы, 66 (п. №7), ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 24.06.19г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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