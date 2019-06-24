Где в Харькове не будет воды 24 июня. Список адресов`

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (стояк), 31(стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), пр. Победы, 66 (п. №7), ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 24.06.19г.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 23 июня мир празднует Международный Олимпийский день, организованный в честь возрождения современного олимпийского движения а Украина чествует гос служащих.
влажн.:
давл.:
ветер: