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24.06.2019  08:41   

Вниманию пешеходов и водителей: ХТС проводят гидравлические испытания

Коммунальщики просят ограничить передвижения в районе проводимых испытаний.


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24 и 25 июня с 9:00 до 17:00 будут проводиться гидравлические испытания магистральных теплосетей от насосной №2-1 (Щедринский квартал), которые охватывают следующие районы и улицы города:

Московский район:
- Пр. Московский, Харьковская наб., Ул. Чигирина, площадь Фейербаха.

Основянский район:
- площадь Защитников Украины, ул. Никитина, пр. Московский,
- пер. Ш. Руставели, ул. Военная, ул.Б.Хмельницкого.

Слободской район:
ул. Б. Потемкина, ул. Военная, ул. Брянский, ул. Спиридоновская.

Коммунальщики просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.

При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места происшествия по тел.: 7250257, 7250294.

Источник:   ХТС
 Тэги:  хтс, харьков, гидравлические испытания
 
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