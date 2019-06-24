24.06.2019 08:41

Вниманию пешеходов и водителей: ХТС проводят гидравлические испытания

Коммунальщики просят ограничить передвижения в районе проводимых испытаний.



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24 и 25 июня с 9:00 до 17:00 будут проводиться гидравлические испытания магистральных теплосетей от насосной №2-1 (Щедринский квартал), которые охватывают следующие районы и улицы города:



Московский район:

- Пр. Московский, Харьковская наб., Ул. Чигирина, площадь Фейербаха.



Основянский район:

- площадь Защитников Украины, ул. Никитина, пр. Московский,

- пер. Ш. Руставели, ул. Военная, ул.Б.Хмельницкого.



Слободской район:

ул. Б. Потемкина, ул. Военная, ул. Брянский, ул. Спиридоновская.



Коммунальщики просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.



При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места происшествия по тел.: 7250257, 7250294.