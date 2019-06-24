Вниманию пешеходов и водителей: ХТС проводят гидравлические испытания

Коммунальщики просят ограничить передвижения в районе проводимых испытаний.
24 и 25 июня с 9:00 до 17:00 будут проводиться гидравлические испытания магистральных теплосетей от насосной №2-1 (Щедринский квартал), которые охватывают следующие районы и улицы города:
Московский район:
- Пр. Московский, Харьковская наб., Ул. Чигирина, площадь Фейербаха.
Основянский район:
- площадь Защитников Украины, ул. Никитина, пр. Московский,
- пер. Ш. Руставели, ул. Военная, ул.Б.Хмельницкого.
Слободской район:
ул. Б. Потемкина, ул. Военная, ул. Брянский, ул. Спиридоновская.
Коммунальщики просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.
При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места происшествия по тел.: 7250257, 7250294.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 23 июня мир празднует Международный Олимпийский день, организованный в честь возрождения современного олимпийского движения а Украина чествует гос служащих.
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давл.:
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