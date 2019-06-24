На ХТЗ и Новых Домах сутки не будет воды: список адресов

В части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
В связи с этим, временно, с 08:00 26 июня до 08:00 27 июня будет прекращено водоснабжение:
части Индустриального района, ограниченной:
- ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;
части Немышлянского района, ограниченной:
- ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, пр. Велозаводским, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;
части Слободского района, ограниченной:
- ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.
Список адресов, где отключат воду
Телефон для справок: 15-33.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
влажн.:
давл.:
ветер: