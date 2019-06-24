24.06.2019 16:01

На ХТЗ и Новых Домах сутки не будет воды: список адресов

В части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.



// vodokanal.kharkov.ua

В связи с этим, временно, с 08:00 26 июня до 08:00 27 июня будет прекращено водоснабжение:

части Индустриального района, ограниченной:

- ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;

части Немышлянского района, ограниченной:

- ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, пр. Велозаводским, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;

части Слободского района, ограниченной:

- ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.

Список адресов, где отключат воду

Телефон для справок: 15-33.