24.06.2019 15:06

ХТС проверяет крепость труб возле парка Машиностроителей

С 24 по 27 июня, с 9:00 до 17:00 проводятся гидравлические испытания магистральных теплосетей от ТЭЦ-3 (ул. Энергетическая).



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Испытания охватывают следующие улицы Слободского района города:



ул. Энергетическая, ул. Ковтуна, ул. Морозова, пр-т Льва Ландау.



Горожан просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.



При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места происшествия с тел.7250257, 7250294.