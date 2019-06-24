ХТС проверяет крепость труб возле парка Машиностроителей

С 24 по 27 июня, с 9:00 до 17:00 проводятся гидравлические испытания магистральных теплосетей от ТЭЦ-3 (ул. Энергетическая).
Испытания охватывают следующие улицы Слободского района города:
ул. Энергетическая, ул. Ковтуна, ул. Морозова, пр-т Льва Ландау.
Горожан просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.
При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места происшествия с тел.7250257, 7250294.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
влажн.:
давл.:
ветер: