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24.06.2019  15:06   

ХТС проверяет крепость труб возле парка Машиностроителей

С 24 по 27 июня, с 9:00 до 17:00 проводятся гидравлические испытания магистральных теплосетей от ТЭЦ-3 (ул. Энергетическая).


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Испытания охватывают следующие улицы  Слободского района города:

ул. Энергетическая, ул. Ковтуна, ул. Морозова, пр-т Льва Ландау.
 
Горожан просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.

При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места происшествия с тел.7250257, 7250294.

Источник:   ХТС
 Тэги:  хтс, харьков, гидравлические испытания
 
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