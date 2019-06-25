Где в Харькове не будет воды 25 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Слободской район:
ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 25.06.19 г.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 26 до 17:00 25.06.19 г., ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 66 (п. №7), пр. Победы, 64 (п. №12, стояк) до 20:00 25.06.19 г.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
В этот день Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев. В Финляндии отмечают День флага, в Шотландии – День независимости.
влажн.:
давл.:
ветер: