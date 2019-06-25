25.06.2019 10:55

В трех районах Харькова на сутки отключат воду

Водоснабжение части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов будет прекращено с 8:00 26 июня до 8:00 27 июня.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с планово-предупредительным ремонтом водопроводных сетей для их подготовки к работе в осенне-зимний период.



Воды временно не будет в части Индустриального района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;



- в части Немышлянского района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, пр. Велозаводским, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;



- части Слободского района, ограниченной ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.



С полным списком адресов, где будет прекращено водоснабжение, можно ознакомиться здесь.