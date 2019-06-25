В трех районах Харькова на сутки отключат воду

Водоснабжение части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов будет прекращено с 8:00 26 июня до 8:00 27 июня.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с планово-предупредительным ремонтом водопроводных сетей для их подготовки к работе в осенне-зимний период.
Воды временно не будет в части Индустриального района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;
- в части Немышлянского района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, пр. Велозаводским, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;
- части Слободского района, ограниченной ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.
С полным списком адресов, где будет прекращено водоснабжение, можно ознакомиться здесь.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Переменная облачность, без существенных осадков. Начинается «похолодание»: столбик термометра опустится ниже +30°.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
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