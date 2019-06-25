Главная Новости ЖКХ Средний размер монетизированной субсидии в Харькове, по сравнению с 2018, уменьшился в 2,1 раза и составил 131,7 грн
25.06.2019  14:54   

Средний размер монетизированной субсидии в Харькове, по сравнению с 2018, уменьшился в 2,1 раза и составил 131,7 грн

Из получавших в мае субсидии 29,4 тыс. домохозяйств региона, только каждый пятый проживает в селах, все остальные – горожане.


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В январе-мае 2019 за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 55,5 тыс. домохозяйств, что на 17,6% больше, чем в январе-мае 2018

При этом на домохозяйства в городах приходилось 80,0 % таких обращений, в сельской местности - 20,0%.

В январе-мае 2019 назначены субсидии 84,0 тыс. домохозяйств, из них в городских поселениях - 67,8 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 16,2 тыс. по сравнению с соответствующим периодом 2018 количество таких домохозяйств увеличилось в 1,7 раза.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-мае 2019 составила 63,4 млн.грн (в городских поселениях - 51,2 млн.грн, в сельской местности - 12,2 млн.грн), в соответствующем периоде 2018 - 44,8 млн.грн (в городских поселениях - 38,0 млн.грн, в сельской местности - 6,8 млн.грн).

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  субсидия, размер, харьков, монетизация
 
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