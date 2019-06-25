25.06.2019 15:45

Харьков готовится к отопительному сезону - Игорь Терехов

Коммунальные службы и предприятия готовят жилой фонд, социальную сферу и инфраструктуру города к отопительному сезону 2019-2020 гг.



://city.kharkov.ua

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 25 июня, провел совещание по этому вопросу с руководителями и сотрудниками районных администраций, департаментов горсовета и коммунальных предприятий.

Как отмечалось в ходе совещания, к зиме подготовлено 46% жилых домов города. Коммунальщики выполняют работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Приводится в порядок лифтовое хозяйство, выполняется ремонт входных групп и подъездов, внутриквартальных дорог.

На совещании также сообщили, что подготовка объектов социальной сферы, медицинских учреждений, школ, детских садов и спортивных учреждений выполняется согласно графику. В частности, в этом году планируется реконструировать 22 стадиона.

Кроме того, работы по подготовке к отопительному сезону выполняют в метрополитене, трамвайных и троллейбусных депо, на предприятиях, ответственных за уборку города, и других организациях. Выполняются текущие и капитальные ремонты в подземных переходах, ремонтируются помещения нескольких территориальных центров предоставления административных услуг.

Коммунальные предприятия готовят снегоуборочную технику, заготавливают песок и соль для посыпания дорог зимой.

Игорь Терехов выслушал замечания глав районных администраций и поручил увеличить количество рабочих для подготовки сетей, ускорить работы по ликвидации разрытий и реконструкции путепровода на пр. Льва Ландау.

После совещания он отметил, что в прошлом году при финансовой поддержке Мирового банка было переложено рекордное количество теплосетей большого диаметра - 44 км. В этом году хотелось бы сделать не меньше, но есть определенные сложности.

«Сложности - у всей страны. Такая позиция государства и Мирового банка. Мы видим, что банк сократил объемы финансирования теплосетей по всей Украине. Ведем дальнейшие сложные переговоры, но ситуация в подвешенном состоянии. Поэтому я поручил ХТС предусмотреть подготовку городских сетей без учета кредитных средств. Мы не сможем переложить такой объем трубопроводов, но нужно составить график, провести гидравлические испытания и другие регламентные работы», - сообщил Игорь Терехов.

Также он отметил, что в начале будущего месяца по Харькову начнут курсировать первые новые троллейбусы, приобретенные в рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.