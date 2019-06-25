Харьков готовится к отопительному сезону - Игорь Терехов

Коммунальные службы и предприятия готовят жилой фонд, социальную сферу и инфраструктуру города к отопительному сезону 2019-2020 гг.
Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 25 июня, провел совещание по этому вопросу с руководителями и сотрудниками районных администраций, департаментов горсовета и коммунальных предприятий.
Как отмечалось в ходе совещания, к зиме подготовлено 46% жилых домов города. Коммунальщики выполняют работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Приводится в порядок лифтовое хозяйство, выполняется ремонт входных групп и подъездов, внутриквартальных дорог.
На совещании также сообщили, что подготовка объектов социальной сферы, медицинских учреждений, школ, детских садов и спортивных учреждений выполняется согласно графику. В частности, в этом году планируется реконструировать 22 стадиона.
Кроме того, работы по подготовке к отопительному сезону выполняют в метрополитене, трамвайных и троллейбусных депо, на предприятиях, ответственных за уборку города, и других организациях. Выполняются текущие и капитальные ремонты в подземных переходах, ремонтируются помещения нескольких территориальных центров предоставления административных услуг.
Коммунальные предприятия готовят снегоуборочную технику, заготавливают песок и соль для посыпания дорог зимой.
Игорь Терехов выслушал замечания глав районных администраций и поручил увеличить количество рабочих для подготовки сетей, ускорить работы по ликвидации разрытий и реконструкции путепровода на пр. Льва Ландау.
После совещания он отметил, что в прошлом году при финансовой поддержке Мирового банка было переложено рекордное количество теплосетей большого диаметра - 44 км. В этом году хотелось бы сделать не меньше, но есть определенные сложности.
«Сложности - у всей страны. Такая позиция государства и Мирового банка. Мы видим, что банк сократил объемы финансирования теплосетей по всей Украине. Ведем дальнейшие сложные переговоры, но ситуация в подвешенном состоянии. Поэтому я поручил ХТС предусмотреть подготовку городских сетей без учета кредитных средств. Мы не сможем переложить такой объем трубопроводов, но нужно составить график, провести гидравлические испытания и другие регламентные работы», - сообщил Игорь Терехов.
Также он отметил, что в начале будущего месяца по Харькову начнут курсировать первые новые троллейбусы, приобретенные в рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
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