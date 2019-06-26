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26.06.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 26 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Новоалександровская (ч/с) до 20:00 26.06.19 г.

Слободской район:
ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 26.06.19 г.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 66 (п. №7), ул. Деревянко, 48 (п. №1), 52 (п. №1), ул. Сумская, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 26.06.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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