Где в Харькове не будет воды 26 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Новоалександровская (ч/с) до 20:00 26.06.19 г.
Слободской район:
ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 26.06.19 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 66 (п. №7), ул. Деревянко, 48 (п. №1), 52 (п. №1), ул. Сумская, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 26.06.19 г.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
влажн.:
давл.:
ветер: