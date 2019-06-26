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26.06.2019  08:40   

В поселке Артема продолжаются гидравлические испытания теплосетей

Харьковчан просят срочно сообщать, если произойдут порывы труб.


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26 и 27 июня, с 9:00 до 17:00, КП ХТС проводиет гидравлические испытания магистральных теплосетей от ТЭЦ-3 (ул. Энергетическая).

Испытания охватывают следующие улицы  Слободского района города:
ул. Энергетическая, ул. Ковтуна, ул. Морозова, пр-т Льва Ландау.
 
Горожан просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.

При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места происшествия с тел.7250257, 7250294.

Источник:   ХТС
 Тэги:  хтс, харьков, гидравлические испытания
 
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