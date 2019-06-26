В поселке Артема продолжаются гидравлические испытания теплосетей

Харьковчан просят срочно сообщать, если произойдут порывы труб.
26 и 27 июня, с 9:00 до 17:00, КП ХТС проводиет гидравлические испытания магистральных теплосетей от ТЭЦ-3 (ул. Энергетическая).
Испытания охватывают следующие улицы Слободского района города:
ул. Энергетическая, ул. Ковтуна, ул. Морозова, пр-т Льва Ландау.
Горожан просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.
При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места происшествия с тел.7250257, 7250294.
Сегодняшние планы, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, не пытайтесь претворять их в жизнь.
Переменная облачность, без существенных осадков. Начинается «похолодание»: столбик термометра опустится ниже +30°.
Сегодня славяне всего мира – а их больше 300 миллионов – отмечают День дружбы и единения славян.
влажн.:
давл.:
ветер: