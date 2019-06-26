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26.06.2019  13:35   

Харьковводоканал подготовил к зиме половину внутридомовых сетей города (ФОТО)

Все работы ведутся согласно установленного графика и будут завершены до конца августа.


//vodokanal.kharkov.ua

В частности в Московском районе работники КП «Харьковводоканал» подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг. более 50% внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения, сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

«Работы по подготовке к работе в осенне-зимний период ведутся во всех районах города. Так, в Московском районе уже провели плановые ремонтные работы на внутридомовых сетях холодного водоснабжения и водоотведения в 500 домах. В частности в доме по улице Бучмы, 12 были проведены работы по замене систем холодного водоснабжения в подъездах, заменили более 100 метров внутридомовых сетей. Параллельно подготовили к эксплуатации ливневую систему канализации. После завершения всех ремонтно-восстановительных работ внутридомовые сети полностью готовы к работе в осенне-зимний период», - отметил Валерий Харлан.

По его словам, всего в Харькове к эксплуатации в осенне-зимний период уже подготовлены внутридомовые системы холодного водоснабжения и водоотведения в трех тысячах домов коммунальной формы собственности, что составляет половину от общего объема. Все работы ведутся согласно установленного графика и будут завершены до конца августа.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьковводоканал, сети, подготовка к зиме, харьков
 
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