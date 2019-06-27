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27.06.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 27 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 46-а до 20:00 28 июня.

Московский район:
ул. Халтурина, 38, ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 47-а (стояк) до 20:00 27 июня.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 27 июня; пр. Московский, 242/2 (п. №6) до 20:00 28 июня.

Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (стояк) до 20:00 27 июня.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1, 3, 5 до 18:00 27 июня.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 59 (п. №4, стояк) до 17:00 27 июня., пер. Алмазный (ч/с), ул. Лукьяновская (ч/с) до 20:00 27 июня.

Шевченковский район:
ул. Архитекторов, 28, ул. 23 Августа, 70 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 66 (п. №7, стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №2), ул. Шекспира, 6 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №1), пр. Победы, 62-б (п. №3, стояк) до 20:00 27 июня; ул. Космическая, 23 (п. №1, спаренный стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №2) до 20:00 28 июня.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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