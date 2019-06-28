де в Харькове не будет воды 28 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Сивашская (ч/с), ул. Юности (ч/с), ул. Дарьяльская (ч/с), ул. Губенко (ч/с), ул. Горловская (ч/с), ул. Кубанская (ч/с) до 14:00 28 июня, пр. Московский, 314 (п. №2), б-р Ивана Каркача, 77 (п.№2, стояк), 79 (п. №1) до 17:00 28 июня., ул. Плиточная, 5 (п. №1, стояк), пр. Александровский, 154-а (п. №1, стояк) до 20:00 28 июня.
Московский район:
ул. Халтурина, 38 ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (стояк), ул. Героев Труда, 50 (п. №2, стояк) до 20:00 28 июня.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 12-а (п. №4) до 17:00 28 июня.
Основянский район:
пр. Гагарина, 35 до 13:00 28 июня.
Слободской район:
ул. Монюшко, 16 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 144/2 (п. №3, стояк) до 20:00 28 июня.
Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 8 (п. №1), ул. Ильинская, 59 (п. №4) до 17:00 28 июня., ул. Алмазная (ч/с), ул. Лукьяновская (ч/с), пер. Алмазный (ч/с) до 20:00 28 июня.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 8 (п. №1) до 17:00 28 июня, пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 28 июня.
Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
23 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: