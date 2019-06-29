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29.06.2019  09:39   

Где в Харькове не будет воды 29 июня. Адреса

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Лагерная (ч/с), пер. Лагерный (ч/с), проезд Лагерный (ч/с), пер. 2-й Лагерный (ч/с), пер. 3-й Лагерный (ч/с), пер. 4-й Лагерный (ч/с), ул. Вербная (ч/с), пер. Вербный 2-й (ч/с), ул. Лагерная, 71/1, ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1) до 20:00 29.06.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
пр. Московский, 314 (п. №2), ул. Мира, 90 (п. №4, стояк) до 17:00 29.06.19 г.; б-р Ивана Каркача, 77 (п. №2, стояк), ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №7) до 20:00 29.06.19 г.

Киевский район: 
ул. Труфанова (ч/с), пер. Дегтярева (ч/с), пер. Эльбрусский (ч/с), ул. Труфанова, 14, ул. Лермонтовская, 38, ул. Астрономическая, 37 до 20:00 29.06.19 г.

Московский район: 
ул. Халтурина, 38, ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (стояк) до 20:00 29.06.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Ново-Садовая (Садовая) (ч/с) до 14:00 29.06.19 г., ул. Солнечная, 3 (п. №1, стояк), пер. Пятигорский, 6 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29.06.19 г.

Новобаварский район: 
пр. Ново-Баварский (Ильича), 125 до 17:00 29.06.19 г., ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №4) до 20:00 29.06.19 г.

Слободской район: 
ул. Монюшко, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 29.06.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 74, 74-а, 76 до 15:00 29.06.19 г., пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк), 8 (п. №1, спаренный стояк), 59 (п. №1, стояк) 20:00 30.06.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, харьков, канал
 
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