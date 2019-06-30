30.06.2019 10:01

Где в Харькове не будет воды 30 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 77 (п. №2, стояк) до 20:00 30 июня.



Киевский район:

пр. Жуковского, 3 (п. №2, подъезд) до 20:00 30 июня.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №7, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №7, стояк), ул. Металлиста, 10 (п. №12), ул. Академика Павлова, 132-а (п. №4, стояк) до 20:00 30 июня.



Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк) ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 30 июня.



Основянский район:

ул. Южно-Проектная, 18 (п. №2, стояк) до 20:00 1 июля.



Слободской район:

пр. Московский, 124 (п. №3), б-р Жасминовый (Слинько), 1 (п. №3) до 23:00 30 июня, ул. Монюшко, 16 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 6/5 (п. №1, стояк), 187 (п. №12, спаренный стояк) до 20:00 1 июля.



Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. № 7- 8, подъезд) ул. Верхнеудинская (ч/с) до 20:00 30 июня.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 8 (п. №1, спаренный стояк), 51-б (п. №5, стояк), 59 (п. №1, стояк), пр. Победы, 64 (п. №2, стояк), 70 (п. №12, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №9, стояк) до 20:00 1 июля.