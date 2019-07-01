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01.07.2019  13:49   

В городе работает более 290 единиц спецтехники КП Водоканал

292 единицы специализированной техники предприятия сегодня, 1 июля, на улицах Харькова.


//vodokanal.kharkov.ua
Как сообщает КП Водоканал, более 290 единиц специализированной техники предприятия работает на улицах города.
 
Вся техника находится в исправном состоянии, оборудование полностью подготовлено для проведения ремонтных и профилактических работ, ликвидации аварий на объектах водоснабжения и водоотведения города.
Источник:   КП Водоканал
 Тэги:  колммунальщики, техника водоканала, харьков
 
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