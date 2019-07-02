Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 июля
02.07.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 2 июля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


// facebook

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. 23 Августа, 10 (п. №2) до 17:00 02.07.19 г., пр. Людвига Свободы, 58 (п. №1, стояк), пр. Независимости (Правды), 7 (п. №26), ул. Мирная, 7-а (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 9 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №7), ул. 23 Августа, 73 (п. №5, спаренный стояк) ул. Клочковская, 61/63, пер. Рогатинский, 17, 19, ул. Клочковская, 16 до 20:00 02.07.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
ул. Зубарева, 49 (п. №3) до 17:00 02.07.19 г.

Киевский район: 
ул. Гиршмана, 14 (п. №2, подъезд) ул. Барабашова, 38 до 20:00 02.07.19 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 47 (п. №7, стояк), пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №1, стояк) до 17:00 02.07.19 г., пр. Тракторостроителей, 108 (стояк) до 20:00 02.07.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Коростельская (ч/с), ул. Новомосковская (ч/с), въезд Четвертый (ч/с) до 20:00 02.07.19 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (Слинько), 1 (п. №3, стояк), ул. Ковтуна, 15 (п. №2, стояк), въезд Тарасовский, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 02.07.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 02.07.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 1 июля. Список адресов. 30.06 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 июня. Список адресов 29.06 Криминал и происшествия На Журавлевке спасли от смерти подвыпившего подростка-африканца
 
 

Видео

В Харькове на взятке попались полицейские из Запорожья. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 