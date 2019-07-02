Водоканал ждет звонки харьковчан

Каждый вторник на КП «Харьковводоканал» работает телефон горячей линии
Каждый вторник (кроме праздничных дней) с 14:00 до 16:00 работает телефон «горячей линии» 712-26-13, по которому можно задать вопросы и получить интересующую информацию у специалистов КП «Харьковводоканал».
Удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
влажн.:
давл.:
ветер: