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02.07.2019  10:46   

Водоканал ждет звонки харьковчан

Каждый вторник на КП «Харьковводоканал» работает телефон горячей линии


//vodokanal.kharkov.ua

Каждый вторник (кроме праздничных дней) с 14:00 до 16:00 работает телефон «горячей линии» 712-26-13, по которому можно задать вопросы и получить интересующую информацию у специалистов КП «Харьковводоканал».

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьковводоканал, харьков
 
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